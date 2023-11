Lutto nella pallanuoto: è morta Barbara Bufardeci, vice presidente Ortigia e team manager Nazionale femminile

"Donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell'Ortigia", si legge nella nota del club

“E’ una domenica di indescrivibile dolore per tutta la famiglia Ortigia e per la pallanuoto italiana. Questa mattina, purtroppo, ci ha lasciati Barbara Bufardeci, vice-presidente dell’Ortigia e team manager della Nazionale italiana di pallanuoto femminile”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia 1928.

La nota del club

“Barbara è stata una donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell’Ortigia e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla – si legge nella nota – . Mamma di Andrea Negro, ex atleta dell’Ortigia, ma anche mamma adottiva per tanti atleti, che con lei, sotto il suo sguardo e il suo sorriso gentile, sono cresciuti. Per tutti noi, Barbara è stata una grande amica, sempre presente, da dirigente, da team manager della nazionale femminile e, ultimamente, anche da vice-presidente. Con lei perdiamo un pezzo di noi, della nostra famiglia, del nostro cuore. A Barbara, da oggi in poi, dedicheremo ogni momento importante per i colori biancoverdi che lei ha amato profondamente. Il Circolo Canottieri Ortigia rivolge al figlio Andrea, al compagno Maurizio e ai familiari l’abbraccio più forte e affettuoso”.



La carriera

Nata a Siracusa il 1° dicembre 1965, vice presidente del Circolo Canottieri Ortigia e team manager del Setterosa dal 2013. Con il suo prezioso lavoro, caratterizzato dall’impegno e dalla professionalità, dalla cortesia e dalla disponibilità, ha contributo ai successi della nazionale femminile di pallanuoto. Al fianco delle “sue ragazze”, per le quali era una seconda mamma, ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, l’argento ai Giochi del Mediterraneo 2018, il bronzo mondiale a Kazan 2015 ed europeo a Belgrado 2016, due argenti e un bronzo in World League, fino alle recenti medaglie di bronzo agli Europei di Spalato 2022 e ai Mondiali di Fukuoka 2023. Anche nell’ultima trasferta asiatica, nonostante fosse provata dalla malattia, è rimasta sempre accanto alle azzurre.

Una vita trascorsa in piscina e dedicata alla pallanuoto

Una vita trascorsa in piscina e dedicata alla pallanuoto e agli sport acquatici in generale; una passione nata fin da ragazza e che condivideva con la sua famiglia: l’ex marito Antonio Negro storico portiere dell’allora SNC Civitavecchia con cui arrivo secondo nel campionato di serie A 1975 e il figlio Andrea che ha giocato, sempre con la calottina rossa, nell’Ortigia, Plebiscito Padova e Mestrina Nuoto.

Il cordoglio della Federnuoto

“La Federazione Italiana Nuoto si stringe con affetto alla famiglia. Al compagno Maurizio Failla, all’ex marito Antonio, al figlio Andrea ed a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vice presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vice presidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti (sua atleta plurimedagliata), del segretario generale Antonello Panza, del presidente del Gruppo Ufficiali Gara Roberto Petronilli, dei commissari tecnici del Settebello Alessandro Campagna e del Setterosa Carlo Silipo, del dirigente Fabio Conti (suo ct del Setterosa tra l’altro vice campione olimpico) del consiglio e degli uffici federali e dell’intero movimento natatorio”. I funerali di Barbara si celebreranno lunedì alle ore 16:00 presso la chiesa di San Salvatore, a Siracusa.

Il cordoglio del sindaco di Siracusa

“Oggi ci lascia una donna dal sorriso luminoso che ha dedicato la sua vita ai valori della sana competizione e dello sport, Barbara Bufardeci. Vicinanza e affetto alla famiglia di Barbara da tutta Siracusa, che la sua anima riposi in pace”, lo scrive su X il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.