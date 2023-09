Pallanuoto, TeLiMar Palermo e Nuoto Catania si sfidano in Coppa Italia

Inizia da Catania la stagione 2023/2024 del club palermitano, impegnato nel capoluogo etneo per il turno preliminare di Coppa Italia

Inizia da Catania la stagione 2023/2024 del TeLiMar Palermo, che questo week-end sarà impegnato nel capoluogo etneo per il turno preliminare di Coppa Italia. A contendersi i due posti per la Final eight oltre al Club dell’Addaura saranno i padroni di casa della Nuoto Catania, il Circolo Canottieri Ortigia 1928 e la Rari Nantes Salerno.

Debutto stagionale il 16 settembre

Il TeLiMar, che dopo la promozione in A1 conquistata nel 2019 ha sempre ottenuto la qualificazione alle finali di Coppa Italia, farà il suo debutto stagionale sabato 16 settembre alla piscina “Francesco Scuderi” con la sfida contro i campani. Domenica 17 settembre, invece, doppio appuntamento per il team guidato da Gu Baldineti, che di mattina dovrà vedersela con gli aretusei, per chiudere il girone nel pomeriggio contro i rossoblù.

La squadra

Squadra fortemente rinnovata, quella del Presidente Marcello Giliberti che, tenendo alcuni punti fermi, a cominciare dalla guida tecnica in panchina, ha iniziato un percorso fortemente proiettato verso il futuro. Gli acquisti dei giovani stranieri Mikael Metodiev, centroboa bulgaro, e Quinn Woodhead, polivalente statunitense, entrambi classe 2000 e stabilmente convocati dalle rispettive nazionali, hanno iniziato ad amalgamarsi al gruppo. Lo stesso vale per i giovanissimi classe 2005 Emanuele Marini e Andrea Nuzzo, provenienti dalla Pro Recco, con cui hanno già fatto il loro esordio in prima squadra. La collaborazione con i pluricampioni d’Italia e d’Europa è stata cementificata anche dal passaggio in rosso verdeblù del talentuoso portiere classe 2006 René Girasole.

Il capitano e i veterani

A prendere le redini della squadra e a traghettarla verso questa nuova stagione, saranno il capitano Lo Cascio, i veterani Giliberti e Lo Dico, i due Azzurri Occhione e Vitale, che con la nazionale allenata da Daniele Bettini hanno conquistato ad agosto l’oro alle Universiadi di Chengdu, in Cina, lo statunitense Hooper, bronzo in World Cup, l’ex Azzurro Giorgetti e il portiere Jurisic, gli ultimi quattro al loro secondo anno a Palermo.