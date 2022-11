Lutto nel mondo della pasticceria, morto Tonino Bellezza

Il noto chef specializzato in pasticceria era un punto di riferimento per i cittadini di Trapani.

La città di Trapani è a lutto per la morte di Tonino Bellezza, uno dei più noti chef e pasticcieri della città. Aveva 63 anni.

Si è spento dopo una lunga lotta contro una malattia.

Morto Tonino Bellezza, il cordoglio della città di Trapani

“Tonino” era conosciuto e amato da tutta la città, dove tanti lo chiamano “zio”. Il suo laboratorio, situato in via San Pietro e gestito dalla sua famiglia dal 1954, era un punto di riferimento per tutti gli amanti dei dolci, i cittadini e i turisti. Si occupava principalmente di specialità siciliane, dalle cassate ai cannoli.

A provocare la morte del 63enne, come già specificato, è stata una malattia.

Diversi i messaggi di cordoglio sui social, che definiscono la vittima come una persona “simpatica e solare”, nonché creativa e abile nella cucina.

“Sentite condoglianze famiglia Bellezza. Riposa in pace, Zio”, si legge nel messaggio di Salvatore su Facebook, in cui condivide anche una foto in sua compagnia. “Grande pasticciere! Sentite condoglianze”, scrive Daniele.

Fonte immagine: Telesudweb