Lutto nel wrestling, è morto Jay Briscoe: tra i veterani della Ring of Honor

Secondo la stampa americana la morte di Briscoe sarebbe avvenuta in seguito ad un incidente stradale nel quale è rimasta ferita la figlia

Lutto nel mondo del wrestling. Jay Briscoe, al secolo Jamin Pugh: tra i veterani della Ring of Honor, è morto all’età di 38 anni.

Coinvolto in un incidente stradale

Secondo la stampa americana la morte di Briscoe sarebbe avvenuta in seguito ad un incidente stradale a Laurel che ha coinvolto mortalmente il famoso lottatore. Nel sinistro hanno perso la vita anche altre due persone oltre a Briscoe.

Ferita in condizioni critiche la figlia

Nell’incidente stradale, in base ad alcune informazioni, sarebbe coinvolta anche la figlia del wrestler, ricoverata in ospedale in situazioni giudicate critiche. Briscoe, secondo una ricostruzione, la stava accompagnando ad una gara di cheerleader.