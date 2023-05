Madre lega figlio in auto e lo trascina per strada: “Mi aveva insultato”

Una donna di 62 anni ha legato il figlio alla propria macchina e lo ha trascinato in autostrada per punirlo

Una donna di 61 anni, Marion Stade, insegnante di scuola elementare avrebbe legato il proprio figlio all’auto tramite la cintura di sicurezza, trascinandolo poi lungo l’autostrada.

L’incredibile fatto è avvenuto negli Stati Uniti, precisamente nella contea di Wichita.

La 61enne si sarebbe giustificata alle autorità dicendo di aver voluto punire il giovane che l’aveva insultata e si sarebbe poi rifiutato di scusarsi.

L’episodio risale allo scorso 2 maggio

I fatti risalirebbero al 2 maggio, quando lo sceriffo della contea di Archer ha ricevuto una telefonata da un testimone che ha raccontato quanto stava accadendo.

La donna è stata in un primo momento fermata da un agente, ma ha negato i fatti, parlando di un semplice alterco verbale con il ragazzo, per cui è stata rilasciata.

In un secondo momento però altri testimoni hanno mostrato dei video che riprendevano il ragazzo correre attaccato all’auto nel tentativo di non cadere, mentre la madre alla guida accelerava per poi fermarsi.

Così la donna è stata arrestata con l’accusa di aver messo in pericolo la vita di un minore. Marion,salvo poi venire rilasciata con pagamento di una cauzione dal valore di circa 100 mila dollari.