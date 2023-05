Madre mummificata sul letto da 5 anni: scomparso figlio che ne ha incassato pensione

Accertamenti del medico legale in corso.

Una vicenda che più macabra non si può ma non evidentemente per il figlio, interessato a percepire indebitamente la pensione dell’anziana madre morta da almeno un lustro. Il fatto accade presso una casa del quartiere Borgo Milano di Verona. Un uomo di 60 anni non si è fatto scrupoli nel mantenere segreta la morte dell’anziana donna. L’ottantenne è stata ritrovata sul suo letto in stato di mummificazione ieri pomeriggio dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.

Massimo riserbo

Del caso, sul quale si vuole mantenere il massimo riserbo, è stato informato il pubblico ministero di turno. Intanto sono in corso gli accertamenti dei medici legali che sono entrati nell’appartamento per capire le cause della morte. Morte che potrebbe risalire ad almeno 5 anni.