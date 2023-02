Mafia, Anci Sicilia “Marcia Bagheria-Casteldaccia forte impegno per giovani”

"Queste iniziative servono anche per assumere un impegno forte con i giovani", ha detto presidente di AnciSicilia Paolo Amenta

“La marcia Bagheria-Casteldaccia rappresenta senza dubbio un’occasione dal grande valore simbolico e sociale per ribadire il nostro No alla mafia, ancora presente nel tessuto socio-culturale delle nostre città e contro la quale bisogna ribadire valori universali come i diritti, la libertà e la giustizia sociale”. Così il presidente di AnciSicilia Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano in occasione della quarantesima marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia promossa dal Centro Pio La Torre.

“Assumere un impegno forte con i giovani”

“Queste iniziative servono anche per assumere un impegno forte con i giovani – aggiungono – Alcuni ragazzi, anche per motivi anagrafici, non sono sufficientemente informati sulle stragi e le devastazioni perpetrate dalla criminalità organizzata, bisogna quindi trovare sempre il modo giusto per sensibilizzarli”.