Maggio in…forma: oltre 200 mammografie gratuite prenotate in poche ore a Catania

Si è conclusa a Catania l’ottava edizione di Maggio in…forma. In piazza Stesicoro sono stati prenotati più di 200 screening in poche ore. La partecipazione delle donne catanesi è una conferma per l’iniziativa che è riuscita in questi anni a coinvolgere sempre più donne e accompagnarle nella scelta di fare prevenzione.

La campagna di informazione e prevenzione del tumore al seno è organizzata ogni anno a Catania nel mese di maggio da Andos Comitato di Catania e dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il sostegno del Quotidiano di Sicilia ed il patrocinio del Comune di Catania e dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Quest’anno la campagna di prevenzione del tumore al seno è stata itinerante, grazie all’Autobus della Prevenzione messo a disposizione della manifestazione da AMTS Catania Spa, per consentire di raggiungere le zone periferiche della Città. “Ci fa molto piacere aver aderito a Maggio in for…ma – ha detto il Presidente AMTS, Giacomo Bellavia, anche egli presente in Piazza Stesicoro – e certamente saremo partner anche negli anni a seguire di questa Campagna di prevenzione itinerante che coinvolge l’intera Città e che sta riscuotendo grande successo”.

A tutte le donne che hanno prenotano la mammografia in Piazza Stesicoro è stata offerta la possibilità di scegliere il giorno e l’ora in cui effettuare il proprio screening in un calendario di date che va da giugno a dicembre 2023.

È ancora possibile prenotare 200 screening, chiamando la sede dell’ANDOS ai numeri 095 551784 e 3298192668, grazie alla generosità degli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e che quest’anno hanno consentito di raggiungere il target complessivo di 400 mammografie gratuite.

Il progetto Maggio in…forma solo apparentemente si è concluso in Piazza Stesicoro perché fino alla fine dell’anno, l’Andos sarà impegnata nell’esecuzione effettiva degli screening e nell’assistenza delle donne riscontrate positive. Gli esami saranno, effettuati con il nuovo mammografo digitale nella sede di Catania in via Odorico da Pordenone 5.