Malattie rare: oculisti Aimo, “mamme attente al cheratocono”

La patologia oculare si presenza durante l'infanzia e la prima pubertà, quindi è importante riconoscerla per curarla in tempo

Nella Giornata mondiale delle malattie rare è questo il messaggio dell’Aimo, Associazione italiana medici oculisti, per sensibilizzare le famiglie su una patologia rara dell’occhio che insorge tipicamente tra la fine dell’infanzia e la prima pubertà. “In questa giornata ‘rara’ e speciale invitiamo le mamme a dedicare un momento alla salute degli occhi dei loro figli – raccomandano gli esperti – In particolare, vogliamo ricordare a tutte l’importanza di una visita oculistica periodica per bambini e adolescenti per diagnosticare precocemente patologie come il cheratocono, una malattia rara con un’incidenza stimata intorno ad almeno un caso per 2mila abitanti, che può causare una deformazione della cornea e peggiorare la vista dei bambini”.

Imparare a riconoscere i sintomi

Conoscere i sintomi è fondamentale per agire tempestivamente, sottolineano gli specialisti che invitano tutte le mamme a guardare il video divulgativo ‘Impara a riconoscere il cheratocono’, realizzato con il contributo di Aimo, Aiche (Associazione italiana cheratoconici), Sitrac (Società italiana trapianto di cornea e superficie oculare), Sibo (Società italiana banche degli occhi) e Sopti (Società optometrica italiana, in rappresentanza degli applicatori di lenti a contatto).

Video per sensibilizzare

Già diffuso dallo scorso autunno sui canali social delle società e su altre piattaforme – si legge in una nota – il video è nato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare precocemente le giovani studentesse, i giovani studenti e i loro genitori nei confronti della patologia. “Abbiamo deciso di rilanciare il video attraverso i social proprio in questa giornata nella quale si ricordano ogni anno le patologie rare come il cheratocono – spiegano gli esperti Aimo – e di farlo rivolgendoci in particolare alle mamme, sempre sensibili alla salute dei loro figli”. La campagna proseguirà fino a fine marzo attraverso le piattaforme di Facebook e Instagram.