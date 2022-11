Intorno alle ore 7 i sanitari del 118 sono stati allertati per un malore che aveva colpito un uomo di 72 anni

Accusa un malore durante una battuta di caccia e muore. E’ successo questa mattina nel comune di Magliano, in provincia di Grosseto. Intorno alle ore 7 i sanitari del 118 sono stati allertati per un malore che aveva colpito un uomo di 72 anni mentre si trovava a cacciare in piena campagna. Giunti sul posto, i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso del pensionato.