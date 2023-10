Accusa un malore improvviso e scivola nella vasca dei liquami, morto 60enne

Nulla da fare per Geremia Salotto, morto dopo essere scivolato nella vasca dei liquami. Inutili i tentativi del 118.

È morto nella vasca dei liquami che si trova alle spalle della sua casa. Tragica la fine di Geremia Salotto, agricoltore 60enne di Chiarano, in provincia di Treviso, trovato morto nell’azienda agricola di proprietà.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto nella vasca di raccolta liquami dove stava lavorando, probabilmente a causa di un malore improvviso.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

Il ritrovamento del cadavere sarebbe avvenuto per mano del figlio, il quale si sarebbe poi adoperato per chiamare i soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il 60enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

La salma di Geremia Salotto è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio dell’ospedale di Oderzo. Il caso è finito nelle mani dei carabinieri e dei tecnici del nucleo Spisal che si sono occupati di svolgere gli accertamenti.