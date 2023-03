Malore durante incontro di box tra amici, Edoardo muore a 15 anni: non era cardiopatico

La tragedia si consuma a Genova. A fare chiarezza su una presunta malattia cardiaca pregressa di Edoardo interviene il padre

Un malore improvviso, dopo essere salito su un ring improvvisato durante una festa tra amici: è così che, a Genova, a soli 15 anni, nella tarda serata di ieri Edoardo Addazio ha perso la vita. La notizia di un possibile problema cardiaco pregresso è stata diffusa ieri, con il papà della vittima che in merito ha voluto fare chiarezza: «Era stato operato al Gaslini per una malformazione quando era piccolo, ma non era cardiopatico. Ha sempre fatto quello che desiderava, dal tennis al calcetto», le sue parole a La Stampa.

“Indagare oltre non serve”

Disperazione e rabbia da parte della famiglia, con il padre che tiene a precisare che “quelli della festa sono i suoi amici storici. Non solo i compagni di scuola, ma legati dai medesimi interessi e frequentano istituti vicini. Provo una compassione enorme nei confronti di questi giovani». Adesso dice che deve pensare «a stare sul pezzo per mia figlia. E proprio perché non c’è un responsabile di quanto avvenuto, non mi va di addentrarmi nei dettagli della dinamica. Di sicuro non è stata una situazione di conflitto. Non auguro a nessuno di affrontare una cosa simile. Indagare oltre non serve».