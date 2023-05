Maltempo, Musumeci: “Fino a 900 euro a famiglie sfollate in Emilia Romagna”

Le parole del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare nel corso dell'informativa urgente alla Camera sull'alluvione.

”Tra le misure di immediato sostegno adottate prevista l’assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti di un contributo per l’autonoma sistemazione di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei di due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 per quelli composti da quattro unità, fino a un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità”.

L’informativa

Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sull’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.