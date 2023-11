Maltempo, Musumeci: “Governo pronto a dichiarare stato di emergenza”

"Sono in costante contatto con il nostro capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio", ha detto il ministro

“Ancora una notte di paura e di dolore nel Centro-nord, soprattutto in Toscana, dove si piangono le vittime e si prega per i dispersi”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Rischio di frane

“Sono in costante contatto con il nostro capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ed ho assicurato al presidente della Regione Eugenio Giani che il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Si resta in allerta: il fiume Arno rimane sorvegliato speciale e permane il rischio diffuso di frane”, aggiunge il ministro.