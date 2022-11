Maltempo, in Sicilia arriva il ciclone Poppea. Coldiretti: “Semine a rischio, situazione estrema”

Arriva in Sicilia il ciclone Poppea, scatta l'allarme di Coldiretti per le colture: "Situazione rischia di diventare compromettente".

Torna a preoccupare l’emergenza maltempo nel Sud Italia e, in particolare, in Sicilia. L’ultimo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti mette in risalto tutte le criticità che riguardano le colture e le attività di raccolta.

Si parla di uliveti devastati, serre scoperchiate così come allarme per la semina di cereali e ortaggi, senza dimenticare la frutta.

Meteo, martedì in Sicilia arriva Poppea

E la situazione potrebbe peggiorare con il transito del ciclone Poppea che porterà nelle prossime ore forti piogge, venti di burrasca, aria fredda e caduta di neve, in particolare nelle zone interne.

La perturbazione investirà la Sicilia come prima Regione nella giornata di martedì 22 novembre, con i primi effetti che saranno visibili già nella giornata di lunedì.

In seguito, Poppea abbandonerà l’Isola per risalire fino all’Adriatico.

Coldiretti: “A novembre 146 eventi estremi in Italia”

Secondo Coldiretti, si tratta di “una situazione meteo estrema che rischia di compromettere le semine autunnali di grano e orzo” proprio nel momento in cui l’Italia “ha bisogno di sfruttare tutto il proprio potenziale produttivo per difendere la sovranità alimentare”.

“L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione”, aggiunge Coldiretti.

“Con gli ultimi temporali – spiega ancora Coldiretti – sono saliti a ben 146 eventi estremi lungo la Penisola nel mese di novembre con tornado, tempeste di vento, violenti temporali e bombe d’acqua che hanno colpito la Penisola dopo un lungo periodo di caldo anomalo e siccità“.