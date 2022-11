Meteo Sicilia, lunedì tra pioggia e temperature in ribasso: scatta l’allerta gialla

Inizio di settimana nel segno dell'instabilità in Sicilia. Diramata l'allerta meteo, ecco le previsioni per lunedì 21 novembre.

Anche la giornata di domani, lunedì 21 novembre, sarà caratterizzata dal maltempo in Sicilia.

Per le prossime 24 ore, così come previsto dalla Protezione civile regionale che ha diffuso un’allerta meteo gialla per i settori tirrenici, sono attese precipitazioni “sparse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale e tendenti ad esaurimento, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, deboli sulle restanti zone”.

Per quanto riguarda le isole Eolie, il cielo sarà “irregolarmente nuvoloso con possibili sporadiche precipitazioni. Aumento della nuvolosità in serata”.

Meteo Sicilia: temperature, venti e mari

Le temperature massime toccheranno i 20 gradi lungo la fascia costiera orientale, con valori che non supereranno i 18-19 gradi nelle altre zone della Sicilia. In particolare, nelle zone interne, non si andrà oltre i 14 gradi.

I venti saranno “forti nord-occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest”, mentre i mari si presenteranno “inizialmente agitati, tendenti a molto mossi, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendente ad agitato il Tirreno meridionale”.