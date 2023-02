Maltempo Sicilia, Cna balneari, “Colpo di grazia per imprese settore”

“Pesanti e gravi” i danni subiti dagli operatori balneari della costa orientale della Sicilia e, in particolar modo, da quelli che operano nel sud est dell’Isola per l’eccezionale ondata di maltempo che la scorsa settimana ha colpito la Sicilia.

“Piove sul bagnato per le imprese del settore”

“Uno scenario mai visto prima, l’acqua è entrata nel perimetro della costa devastando le strutture – dicono il coordinatore di Cna balneari Sicilia, Giampaolo Miceli e il presidente Guglielmo Pacchione -. Piove sul bagnato per le imprese del settore, già vessate dallo spauracchio delle evidenze pubbliche e della illogica applicazione della direttiva Bolkestein. Quanto accaduto nei giorni scorsi rischia di assestare il colpo di grazia all’offerta turistica balneare della Sicilia”.

“La conta dei danni, serve un aiuto reale alle imprese”

“In queste ore si sta faticosamente definendo la conta dei danni che sono notevoli – evidenziano Miceli e Pacchione -. Occorre un intervento da parte delle Istituzioni. Ecco perché non possiamo che supportare la richiesta già avanzata da Cna Sicilia per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e nel contempo auspichiamo un contestuale intervento, sempre della Regione, per ipotizzare un aiuto reale per le imprese colpite e l’attivazione di un tavolo di crisi per sostenere i ripristini e garantire la prossima stagione balneare.

In questa direzione il nostro impegno sarà massimo – concludono i vertici di Cna Balneari Sicilia -, così come proseguirà con fermezza l’azione sindacale per affermare le ragioni della continuità aziendale per gli stabilimenti balneari legata alla mappatura e a un rinnovato confronto con la politica e le autorità comunitarie”.