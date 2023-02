Meteo Sicilia, fino a quando durerà il maltempo: le previsioni per il weekend

La Sicilia è attualmente nella morsa del maltempo, ma fino a quando dureranno pioggia e vento forte? Le previsioni per il fine settimana.

La Sicilia continua ormai da diverse ore a essere flagellata dall’emergenza maltempo. A essere essere colpita, in particolare, è la fascia orientale e meridionale dell’Isola dove anche si stanno registrando i problemi maggiori.

Ma fino a quando si protrarrà la situazione climatica difficile in Sicilia? Scopriamolo insieme dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani e per il fine settimana.

Meteo Sicilia, previsioni 10 febbraio

Per la giornata di oggi, venerdì 10 febbraio, le previsioni meteo parlano ancora di maltempo dilagante. Pioggia, raffiche di vento e intense nevicate sui rilievi continueranno a interessare il territorio siciliano.

Fino a mezzanotte sarà in vigore nel Siracusano e nel Ragusano l’allerta meteo rossa diffusa precedentemente dal Dipartimento della Protezione civile regionale. L’allerta meteo è arancione, invece, nei territori di Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Nel resto dell’isola gli esperti hanno diramato un’allerta gialla.

Meteo Sicilia, previsioni 11 febbraio

Per la giornata di domani, sabato 11 febbraio, è attesa però un leggero miglioramento della situazione climatica. Sulla Sicilia saranno presenti ancora le piogge, ma non sono esclude delle schiarite che potrebbero lasciare spazio al ritorno di un timido sole. Il vento sarà ancora forte e soffierà da Nord-Nord Ovest.

Le temperature saranno in leggera ripresa, con massime previste anche attorno ai 13-14 gradi lungo le zone costiere. Continuerà a fare freddo nelle parti interne della Sicilia – anche nelle ore diurne – con valori che potrebbero non superare i 7-8 gradi. Le minime si manterranno stabili, e in alcuni punti della Sicilia, sfioreranno ancora lo zero.

Meteo Sicilia, previsioni 12 febbraio

Per quanto riguarda la giornata di domenica 12 febbraio è atteso un graduale ritorno del sole su tutte le province. Non sono esclusi, comunque, dei piovaschi sparsi. Le temperature saranno in ripresa e si stabilizzeranno sui 14-15 gradi in più province dell’Isola.