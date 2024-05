Tragedia sulla Jonio-Tirreno, schianto mortale: vittima un catanese

Poche settimane fa un incidente, sempre in Calabria, aveva posto fine alla vita della ragusana Francesca Stornello.

Un altro siciliano perde la vita in un incidente stradale: un uomo catanese è morto in seguito allo scontro tra due auto sulla Jonio-Tirreno, nel territorio del Comune di Mammola (Reggio Calabria).

Un’altra persona è rimasta ferita nel sinistro.

Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno, vittima catanese

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due auto – una Jeep Cherokee e una Opel Mokka – si sarebbero scontrate frontalmente, per cause ancora da verificare, all’interno della galleria Limina intorno alle 9.30.

In seguito al terribile impatto, avvenuto nel Comune di Mammola (RC), un uomo – residente a Catania – sarebbe morto sul colpo; il ferito, di Gerace (Reggio Calabria), è finito invece in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Una tragedia simile pochi giorni fa

Si tratta del secondo incidente in Calabria con una vittima siciliana nel giro di pochi giorni. Lo scorso 28 aprile, infatti, una donna di Scicli (RG) – Francesca Stornello – è rimasta coinvolta in uno scontro lungo la Strada Statale 106 a Villapiana Lido, nel Cosentino. Nonostante il ricovero in ospedale, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo diverse ore di agonia.

