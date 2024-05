Palermo, dipendente Rap coinvolto nell’inchiesta per assenteismo tenta suicidio: salvato da collega

Attimi di panico nella sede Rap di piazzetta Cairoli di Palermo. Intorno alle 13 un dipendente dell’azienda ha tentato di lanciarsi.

Attimi di panico nella sede Rap di piazzetta Cairoli di Palermo. Intorno alle 13 un dipendente dell’azienda ha tentato di lanciarsi dal terzo piano della struttura. Un collega è riuscito a intervenire evitando la tragedia. Il soggetto risulta sospeso dalla società operante nel servizio di raccolta dei rifiuti ed è coinvolto nell’inchiesta per assenteismo scattata alcuni mesi fa. In via cautelativa è stato adottato il provvedimento e infatti si attende il procedimento penale.

L’ipotetica ricostruzione

Pare che l’uomo questa mattina si sia recato nella piazzetta Cairoli magari per ricevere delucidazioni in merito alla questione che lo vede interessato. Dalle testimonianze sembrerebbe che il dipendente sia salito al terzo piano. A quel punto si sarebbe introdotto nei bagni provando a lanciarsi. Il collega ha fortunatamente intuito quanto stava avvenendo fermando il lavoratore.