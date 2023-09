Eccezionale grandinata nell’Agrigentino, chicchi larghi 7 centimetri: danni alle auto

Cade la grandine in provincia di Agrigento, causando non pochi disagi ai residenti. Nelle prossime ore ancora tempo incerto.

Una violenta grandinata si è abbattuta nella mattinata di oggi, sabato 23 settembre, in alcune zone della provincia di Agrigento.

Le aree maggiormente colpite dal fenomeno meteorologico sono state quelle di Cianciana, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto anche i 7 centimetri di diametro.

Maltempo e grandine, colpa della supercella

La caduta della grandine ha causato non pochi problemi ai residenti. In particolare, si sono registrati dei danni ad alcune auto, con i finestrini che sono andati in frantumi sotto il peso dei chicchi.

A causare il particolare fenomeno, secondo gli esperti meteorologici, sarebbe stata la formazione di una imponente “supercella” che si sarebbe stanziata tra le 10 e le 13 di oggi tra le province di Trapani e Agrigento.

Domani ancora tempo incerto

Conseguenze decisamente minori si sono registrate invece in provincia di Palermo, marginalmente colpita dal maltempo. Secondo le previsioni delle prossime ore, sulla Sicilia è previsto ancora tempo instabile con possibilità di precipitazioni lungo il versante tirrenico dell’isola.

Fonte foto: Facebook – Meteo Aragona e Meteo Palermo & Provincia