Sprazzi d’autunno in Sicilia, arrivano le prime piogge: le previsioni di domenica

Primo accenno d'autunno in Sicilia, con possibili episodi piovosi. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domenica 24 settembre.

Primi segnali d’autunno in arrivo in Sicilia, dopo giorni contraddistinti dal sole cocente e dal caldo torrido, con temperature vicine ai 40 gradi. Secondo le previsioni meteo, infatti, anche sulla nostra isola è atteso il passaggio di un nuovo ciclone che porterà pioggia e instabilità sul territorio.

Meteo Sicilia, previsioni 24 settembre

Per la giornata di domani, domenica 24 settembre, sono previste nubi sparse e possibilità di precipitazioni, in particolare nelle province di Messina e Palermo. Il cielo sarà nuvoloso anche nelle altre zone della Sicilia, ma non dovrebbero verificarsi piovaschi.

Le temperature sono destinate ad abbassarsi, con punte che potrebbero non superare i 31-32 gradi lungo le coste. In alcune aree della Sicilia, poi, le massime potrebbero oscillare tra i 27 e i 29 gradi.

Si alzeranno anche i venti, che soffieranno da moderati a forti con provenienza Ovest-Nord Ovest. I mari che circondano la Sicilia potrebbero risultare mossi.