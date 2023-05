Sicilia nella morsa del maltempo, treni cancellati e voli dirottati: gli aggiornamenti

Venti e piogge rendono difficile questo inizio settimana sia per la Sicilia occidentale che per l'isola di Malta.

Il maltempo apre la settimana del 15 maggio in Sicilia: sono notevoli i disagi registrati, soprattutto sui trasporti, tra l’isola e Malta.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su voli dirottati e treni cancellati o riprogrammati.

Treni cancellati nella Sicilia occidentale

Si registrano treni cancellati o riprogrammati sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento a causa del maltempo sulla Sicilia. Al momento, Trenitalia ha cancellato, e sostituito con bus, cinque corse: il treno Castelvetrano-Cinisi Terrasini delle 5; quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05; il Castelvetrano- Trapani delle 5.20 e il Trapani-Castelvetrano delle 5.49; il treno da Terrasini-Cinisi a Trapani delle 6.53.

Trenitalia ha inoltre precisato che, nel corso della giornata, altri treni regionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Voli dirottati a Catania

Il maltempo, che ha interessato soprattutto la Sicilia occidentale e l’isola di Malta nel weekend appena trascorso, sta continuando a provocare disagi anche lunedì 15 maggio anche sul fronte dei voli.

In particolare, vari voli in arrivo a Malta sono stati dirottati verso gli aeroporti siciliani domenica sera a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno colpito l’aeroporto internazionale di Malta, rendendo pericoloso l’atterraggio degli aerei. Anche i voli in partenza dall’isola hanno subìto ritardi. La scarsa viabilità causata dalla sabbia del deserto proveniente dal Sahara avrebbe rischiato di destabilizzare gli aerei.

L’aeroporto internazionale di Malta ha confermato che tre voli sono stati dirottati su Catania e un altro su Palermo. I voli dirottati su Catania provenivano da Napoli, Berlino e Parigi mentre il volo dirottato su Palermo era diretto a Malta da Parigi. Secondo rapporti locali, i passeggeri di uno dei voli hanno riferito di forti turbolenze sull’aereo mentre stava raggiungendo Malta, costringendo il pilota ad atterrare a Catania. Tutti quattro i voli sono tornati a Malta circa quattro ore dopo l’orario dell’arrivo previsto.

Nelle prossime ore si prevedono forti venti. Inoltre, un volo Malpensa-Palermo è stato dirottato su Catania.

Maltempo in Sicilia, 15 maggio: allerta

Anche in Sicilia questo maggio è fortemente segnato dal maltempo. Per la giornata di lunedì 15 maggio è in vigore l’allerta rossa della Protezione civile per rischio idrico e idrogeologico nelle città di Palermo, Agrigento e Trapani. Per questo, molte scuole sono rimaste chiuse e in queste ore si registrano disagi alla viabilità.

Immagine di repertorio