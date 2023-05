Maltempo, allerta rossa in Sicilia, scuole chiuse a Trapani, Palermo e Agrigento, gli aggiornamenti

Sulla Sicilia Occidentale, attesi violente precipitazioni che potrebbero causare nubifragi e allagamenti.

Allerta rossa nella Sicilia Occidentale, in vista del maltempo previsto per la giornata di domani. Forti piogge e temporali si abbatteranno domani sulla provincia di Palermo, Agrigento e Trapani, secondo le previsioni degli esperti.

Gli aggiornamenti

E’ stata ufficializzata la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 15 maggio, a Trapani e provincia, come Campobello di Mazara e Partanna.

L’allerta rossa in Sicilia diramata dalla Protezione Civile

Sul sito della Protezione civile nazionale e regionale è stato pubblicato il bollettino del rischio idrico e idrogeologico che, per parte della Sicilia prevede per domani, lunedì 15 maggio, la massima allerta.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori occidentali, dove sono attese precipitazioni cumulate anche rilevanti.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, specie nella seconda parte della giornata; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrale, “con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Infine si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone.

I venti saranno tendenti a forti o di burrasca, dapprima dai quadranti orientali e successivamente da quelli meridionali, fino a burrasca forte; in rotazione dai quadranti settentrionali sulla Sicilia occidentale.

In particolare l’allerta rossa riguarda le province di Agrigento, Palermo e Trapani.

Palermo

in aggiornamento

Agrigento

in aggiornamento

Trapani

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, e del Conservatorio. La decisione segue l’allerta rossa per maltempo sulla Sicilia occidentale prevista per domani.

Prevista anche la chiusura di tutti gli uffici pubblici (ad eccezione dei servizi/personale tecnico del Comune di Trapani a supporto dei Settori Lavori Pubblici – Idrico Integrato e Protezione Civile nonché della Segreteria Generale, dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e della Portineria), “fatti salvi i servizi riconducibili alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, amministrazione della giustizia, sanità e soccorso pubblico. Resteranno chiusi anche il cimitero (“fatti salvi i servizi indifferibili”), delle ville e giardini comunali, di tutti gli impianti sportivi; la sospensione di tutti i servizi di linea urbana ATM e la sospensione del controllo delle aree di sosta a pagamento “fino al rientro dell’emergenza”.

Disposto anche il divieto di esposizione dei rifiuti differenziati “onde evitare ostruzioni lungo la rete fognaria”.

Le previsioni meteo di lunedì 15 maggio in Sicilia

Sulla Sicilia occidentale possibili anche frequente attività elettrica e grandinate. Agitato, tendente a molto agitato, lo Stretto di Sicilia; molto mosso, tendente ad agitato lo Ionio e, in serata, il basso Tirreno

Un profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il mar Libico, tende a muoversi rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, andando a interessare già dalle prime ore di domani, la Sicilia con piogge e temporali intensi, specie sui settori occidentali. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno su gran parte dell’Italia meridionale, accompagnati anche da un deciso rinforzo della ventilazione.