Maltempo Siracusa, buche e tombini saltati in molte zone della città: ecco dove

Quali sono le strade chiuse al traffico nel territorio aretuseo, dove sono stati rilevati presenza massi e buche pericolose. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Maltempo a Siracusa. Non migliorano le condizioni meteo, per le prossime ore in Sicilia, e anche nel territorio aretuseo. E’ stata confermata dalla Protezione Civile, anche per la giornata del 10 febbraio, l’allerta rossa, e l’ordinanza di chiusura delle scuole, impianti sportivi e cimiteri in città.

Controlli nel territorio aretuseo colpito dal maltempo

Le pattuglie della Polizia municipale e della associazioni di volontariato della Protezione civile, queste sotto il coordinamento del Coc, continuano il monitoraggio delle situazioni di pericolo lungo la rete stradale causate dalla pioggia abbondante di queste ore.

Strade a rischio a Siracusa, la mappa

Per allagamenti sono interdette al traffico la strada Pantanelli, sia lato Maremonti che via Elorina, la Provinciale 4 Laganelli e le traverse Cozzo Pantano e Landolina in direzione Mottava.

Interdetto il passaggio anche in traversa Capo Ognina per il cedimento di una parte della costa, mentre peggiora la situazione degli allagamenti in zona Fanusa.

A parziale correzione del comunicato precedente, la strada in cui sono stati rimossi dei massi è quella che porta al Castello Eurialo e non al Castello Maniace.

La presenza di buche profonde è stata segnalata lungo la strada che porta da Pantanelli alla Maremonti e in viale Paolo Orsi.

Tombini saltati in viale Teocrito, nei pressi dell’incrocio con via Torino, in via Necropoli Grotticelle e in viale Epipoli.

Chiusi il sottopasso del circuito e traversa Cannarella

Il sottopasso del circuito, in via Ascari, e la traversa Cannarella nei pressi del canale Scandurra, in contrada Serramendola, sono le due due arterie chiuse a causa del maltempo.

Strada Monasteri e viale Epipoli

Per l’ingrossarsi del torrente, uno allagamento si registra in strada Monasteri, che è stata chiusa, e un altro in via Achille, all’altezza del civico 1.

I volontari della Protezione civile hanno rimosso alcuni massi caduti da un muro a secco lungo la strada secondaria che da viale Epipoli porta al Castello Maniace e che erano rischiosi per la circolazione.

Fiume Anapo sotto osservazione

Per l’ingrossarsi del fiume Anapo, chiusa la traversa Capocorso e la zona di Belfronte.

Villaggio Miano

Sostanzialmente percorribili sono, allo stato, le strade del Villaggio Miano con quale preoccupazioni in via Monti Nebrodi.

Ortigia

In Ortigia, è stato riaperto il transito attraverso la Porta Marina dopo un intervento di messa in sicurezza.

