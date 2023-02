Maltempo, è ancora allerta meteo rossa e arancione in Sicilia: le previsioni

Previsioni meteo per il 10 febbraio, ecco i dettagli sull'allerta della Protezione civile per la Sicilia.

La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per maltempo in Sicilia, in vigore dalla mezzanotte di venerdì 10 febbraio 2023.

Ecco le previsioni aggiornate, con le informazioni diffuse dal Dipartimento di Protezione civile relativamente alla giornata in questione. Si ricorda che, per l’intera giornata di giovedì 9 febbraio è ancora in vigore l’allerta rossa per la Sicilia orientale, arancione per quella centrale e gialla per la sezione occidentale dell’isola.

Allerta meteo in Sicilia per maltempo, previsioni 10 febbraio 2023

Dopo diverse ore caratterizzate piogge e temporali, con disagi soprattutto nel Messinese e nel Catanese, ma anche nel Siracusano e nell’Agrigentino, il maltempo continuerà anche nel quinto giorno di questa settimana.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

Allerta meteo Sicilia, 10 febbraio 2023. Fonte: Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana

Si registreranno, secondo le previsioni, venti forti e molto forti su tutta l’isola, in particolare nel settore orientale della Sicilia (nelle province di Catania e Siracusa in primis). Si raccomanda, quindi, di prestare particolare attenzione a possibili mareggiate. Ci potrebbero essere dei temporali, anche localmente intensi, in tutta l’isola. Il maltempo in Sicilia, però, sembra avere le ore contate: già da sabato, infatti, si prevede un miglioramento.

Per quanto riguarda le temperature, secondo le previsioni meteo del 10 febbraio 2023, in Sicilia le massime non supereranno i 10-11 gradi. A Enna, le temperature potrebbero scendere perfino sotto lo zero.