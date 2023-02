Maltempo in Sicilia, viabilità nel caos: pali della luce caduti e allagamenti – In aggiornamento

Il maltempo si scatena sulla Sicilia e colpisce in particolare la parte orientale dell'Isola.

Si segnalano i primi effetti del forte maltempo che si sta riversando in Sicilia nel corso di queste ore.

A causa di un allagamento causato da una mareggiata, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della Strada Statale 114 “Orientale Sicula”. La chiusura della SS 114 è stata disposta all’altezza del chilometro 11,600, nella località di Santa Margherita, in provincia di Messina.

Nicolosi, viabilità interrotta

E’ stata interrotta la circolazione lungo la Sp 92 a causa di alcuni pali della luce in cemento finiti in terra e i cavi in strada.

Maltempo, allerta rossa nella Sicilia orientale

Così come reso noto dall’Anas, sul posto sono presenti gli operatori della stessa società e le forze dell’ordine per provvedere alle operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Proprio in Sicilia orientale, in virtù delle condizioni meteo avverse, è stato diramato ieri dalla Protezione civile regionale un avviso di allerta meteo rossa. L’avviso riguarda le province di Catania, Messina e Siracusa. Nel resto dell’Isola è in vigore un’allerta meteo di colore arancione e gialla.