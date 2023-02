Meteo Sicilia, regna il maltempo: pioggia, vento e neve – Le previsioni

Meteo Sicilia, ancora maltempo nell'isola. Tra oggi e domani attese nuovamente forti precipitazioni, torna la neve. Le previsioni.

Anche nelle prossime ore la situazione meteo in Sicilia sembra destinata a non cambiare. Nell’isola, infatti, sono previste ancora pioggia e temperature basse. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteorologiche.

Meteo Sicilia, previsioni 8 febbraio

Per la giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per tutta la Sicilia.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse su tutte le province siciliane, con i valori massimi che non andranno oltre i 10 gradi. I “picchi” si registreranno lungo le zone costiere, in particolare nelle province di Catania, Messina, Palermo e Siracusa.

Nelle zone interne della Sicilia è previsto un vero e proprio crollo delle temperature. In particolare, nelle province di Caltanissetta ed Enna si arriverà a sfiorare lo zero. Nel corso delle ore notturne le minime scenderanno ancora, in alcune aree anche al di sotto dello zero.

Sarà presente ancora la neve, con cadute di fiocchi anche a quote basse. Sono previsti apporti al suolo anche sui 500 metri. I venti forti, di provenienza orientale, con rinforzi fino a carattere di burrasca. I mari saranno agitati, in particolare i bacini meridionali.

Meteo Sicilia, previsioni 9 febbraio

La giornata di domani, giovedì 9 febbraio, la situazione sarà molto simile alle 24 ore precedenti. Le piogge saranno ancora presenti su tutte le province della Sicilia e, in alcuni casi, potrebbero risultare miste alla neve.

Le temperature risulteranno sempre basse, con valori compresi nuovamente intorno ai 10 gradi nelle zone costiere e vicini allo zero nelle zone più interne. Ancora protagonisti i venti, mentre i mari risulteranno nuovamente mossi.

La situazione di maltempo si protrarrà anche nel corso della giornata di venerdì 10 febbraio, mentre un miglioramento è atteso in occasione del weekend con il ritorno del sole.

Foto di repertorio