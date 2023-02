Dal maltempo alla neve, è allerta meteo (anche rossa) in Sicilia: le previsioni

L'avviso della Protezione civile: ecco le zone in allerta causa condizioni meteo avverse in Sicilia.

Allerta meteo in Sicilia per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio 2023: si prevedono forti temporali e maltempo in tutta l’isola.

Ecco i dettagli del bollettino sul rischio idrico e idrogeologico divulgato dalla Protezione civile della Regione Siciliana. Ci saranno anche scuole chiuse in diverse città siciliane.

Allerta meteo in Sicilia, le previsioni del 9 febbraio 2023

Si prevedono condizioni meteo-avverse, soprattutto per il settore orientale dell’isola. Per le province di Catania, Siracusa e Messina sarà in vigore l’allerta rossa sia per rischio idrico che per rischio idrogeologico. Si raccomanda quindi la massima prudenza, soprattutto in caso di forti temporali e alluvioni. Nella sezione centrale dell’isola, invece, l’allerta sarà arancione. Maltempo anche nella provincia di Trapani e nella Sicilia occidentale, dove però l’allerta sarà “soltanto” gialla e quindi non si prevedono fenomeni temporaleschi particolarmente pericolosi.

Bollettino meteo del 9 febbraio 2023. Fonte: Protezione civile della Regione Siciliana

Nel bollettino meteo della Protezione civile per la giornata del 9 febbraio si legge: “Persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrice e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo fino ad abbondanti”.

L’arrivo del maltempo in Sicilia era già stato annunciato negli scorsi giorni e, purtroppo, le piogge (anche forti) accompagneranno l’isola per quasi tutta la settimana.