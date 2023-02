Maltempo in Sicilia, scuole chiuse in più città per l’allerta meteo – ELENCO

Allerta meteo in Sicilia e Calabria, l'elenco dei Comuni che decidono di chiudere le scuole per maltempo il 9 febbraio.

Scuole chiuse in alcuni territori della Sicilia per l’allerta meteo di domani, 9 febbraio 2023, appena annunciata dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana.

Ecco gli annunci dei sindaci relativamente alla chiusura di scuole e altre attività.

Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo in Sicilia, 9 febbraio

Ecco l’elenco delle scuole chiuse per maltempo in Sicilia, suddiviso per provincia.

Catania

Mascalucia (chiuse scuole, parchi, cimiteri e il mercato del giovedì);

Acireale (ordinanza in arrivo);

Biancavilla;

Raddusa;

Aci Catena;

Ragalna;

Scordia;

Sant’Agata Li Battiati;

Misterbianco;

Mineo;

Paternò;

Tremestieri Etneo (scuole chiuse, parchi e cimitero chiusi);

Catania (scuole, parchi, cimiteri, aree pubbliche a rischio chiuse al pubblico).

Siracusa

Priolo Gargallo (chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, degli impianti sportivi di proprietà comunale e del cimitero);

Siracusa;

Augusta;

Buccheri (disposta chiusura di scuole, uffici comunali e cimitero giovedì 9 e venerdì 10 febbraio);

Pachino;

Noto;

Ferla.

Messina

Scuole chiuse per maltempo in molte aree della città dello Stretto:

Taormina;

Letojanni; Sant’Alessio Siculo;

Santa Teresa di Riva;

Savoca;

Antillo;

Furci Siculo;

Roccalumera;

Pagliara;

Mongiuffi Melia;

Nizza di Sicilia.

Enna

Enna (scuole chiuse per maltempo, anche per i potenziali problemi legati alle neve).

Agrigento

Cammarata;

Agrigento (chiuse scuole, divieto di attività e manifestazioni all’aperto in strutture pubbliche e private, chiusi giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi. Interdizione e l’uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già oggetto di precedenti criticità e in particolare in tutta la zona del Viale Emporium. Sospeso mercato).

Ragusa

Giarratana;

Ragusa;

Rosolini (prevista chiusura di scuole, cimiteri e parchi cittadini);

Vittoria.

Molte scuole chiuse rimarranno chiuse per maltempo. I sindaci e la Protezione civile della Regione Siciliana raccomandano la massima cautela per chi si reca a lavoro o esce di casa. Si ricorda che l’allerta sarà rossa nelle province di Catania, Siracusa e Messina. In più, ricordiamo anche che nel Comune di Catania è attivo un piano per contrastare l’emergenza freddo per i clochard e i senzatetto.

Università chiuse

Il 9 febbraio 2023 non saranno chiuse solo le scuole in Sicilia, ma anche università. In particolare, all’Università di Catania “sono sospese – a titolo precauzionale – le attività didattiche, scientifiche e culturali previste in tutte le sedi (incluse le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa)”.

