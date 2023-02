Emergenza freddo a Catania, si teme per i senza tetto: allestito tendone alle Ciminiere

I senza tetto verranno accolti dall’Unità di Strada e accompagnati nell’area riscaldata delle Ciminiere dove saranno rifocillati coi pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas Diocesana.

Temperature glaciali e previsioni che non lasciano ben sperare. Anche a Catania è scattata l’emergenza freddo e l’allarme per le decine di senza fissa dimora che potrebbero avere grossi problemi.

Il provvedimento

Per andare incontro alle esigenze degli homeless, in città sarà allestito già da stasera al centro fieristico Le Ciminiere un tendone per riparare dal freddo fino a una cinquantina di senza fissa dimora. L’iniziativa coordinata dal Comune, d’intesa con la Prefettura, la Curia Arcivescovile e i volontari del terzo settore, consente di approntare con l’ausilio della Croce Rossa un’area di accoglienza, grazie alla pronta disponibilità della struttura del Commissario Straordinario Piero Mattei, nella qualità di organo esecutivo della Città Metropolitana

I senza tetto verranno accolti dall’Unità di Strada e accompagnati nell’area riscaldata delle Ciminiere dove saranno rifocillati coi pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas Diocesana.