Mancano date per prenotare, operatrice del Cup aggredita in ospedale

Un uomo ha imprecato per la mancanza di disponibilità di date e poi a pugni ha rotto il vetro dello sportello

All’ospedale Madonna delle Grazie di Matera un’operatrice del Cup, centro unico di prenotazione, è stata aggredita da un utente che si era presentato per prenotare una visita medica. L’uomo ha prima imprecato per la mancanza di disponibilità di date e poi a pugni ha rotto il vetro dello sportello. E’ stato necessario l’intervento della vigilanza per calmare l’utente. Nel frattempo l’operatrice ha accusato un malore, per un picco di pressione, ed è stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata refertata una prognosi di tre giorni. Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri.

La denuncia degli operatori del Cup

Gli operatori del Cup, che sono dipendenti di una ditta esterna, hanno denunciato un ”clima di intimidazione e, adesso, anche di violenza fisica e psicologica cui sono sottoposti tutti i giorni” che ”non è più sostenibile per coloro che svolgono il proprio lavoro con serietà e pazienza”. Hanno lamentato che ”il sistema delle prenotazioni sconta l’inefficienza di una sanità pubblica che a Matera è praticamente allo sfascio. Episodi del genere – hanno aggiunto – ormai sono sempre più frequenti e i lavoratori chiedono di essere tutelati e di poter svolgere il proprio lavoro con serenità”.