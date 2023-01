Maneskin, Damiano si rasa i capelli: cambio look per lancio nuovo singolo

Attorniato dai compagni di gruppo, Ethan, Thomas e Victoria si è fatto immortalare con il nuovo look in una foto sulla pagina social

Cambio look per Damiano David, frontman dei Maneskin. Il cantante della band romana ha deciso di tagliare i lunghi capelli e ha scelto un taglio cortissimo.

La foto sui social

Attorniato dai compagni di gruppo, Ethan, Thomas e Victoria si è fatto immortalare con il nuovo look in una foto pubblicata sulla pagina social: “Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa”, si legge in una commento della band.

Il lancio del nuovo singolo

Il nuovo taglio coincide con il lancio del nuovo disco “Rush!”, atteso per il prossimo 20 gennaio. Il singolo della band, realizzato in collaborazione con il rocker Tom Morello dei Rage Against the Machine, uscirà venerdì 13 gennaio.