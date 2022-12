Maneskin, rissa tra fan al concerto. Damiano: “La cosa peggiore la ragazza con maglia della Lazio”

Botta e risposta tra il frontman della band romana e il club biancoceleste dopo i commenti su Twitter sul concerto

“La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio”. Il tweet è di Damiano dei Maneskin, che ha postato un video di una rissa tra fan a un concerto di Philadelphia. La band romana ha dovuto interrompere l’esibizione, ripresa poco dopo con il frontman che prima di ricominciare a cantare ha detto alla folla “La violenza è una str…ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino”.

Rolou uma briga no show do Måneskin pela primeira vez e essa foi reação do vocalista, Damiano! pic.twitter.com/HQYDSvZdey

— We In The Crowd (@weinthecrowd) November 30, 2022