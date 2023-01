I Maneskin si sono “sposati”: look total white e rose rosse

Una cerimonia in piena regola, organizzata da Spotify Global per la presentazione dell'album della band romana "Rush!"

Tutti e quattro vestiti interamente di bianco: Thomas e Damiano gli sposi, Vittoria ed Ethan le ‘spose’ con in mano un bouquet di rose rosse e il velo tradizionale. I Maneskin hanno mantenuto la promessa e si sono sposati fra loro quattro, in una location da favola come Palazzo brancaccio a Roma e davanti ad un officiante d’eccezione, l’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia in piena regola, organizzata da Spotify Global per la presentazione dell’album ‘Rush!’, alla fine della quale gli ospiti -un gremito parterre di vip da fare invidia al matrimonio più glam, da Paolo Sorrentino a Dybala, da Baz Luhrmann a Elisa, e altri volti eccellenti- hanno tirato ai festeggiati del riso nero per suggellarne l’unione.

Le rituali foto e l’immancabile torta nuziale

Agli ospiti è stato distribuito un foglio con il rituale delle nozze, con le frasi che ciascuno degli sposi ha dovuto recitare. “Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?”, ha detto Alessandro Michele, e i quattro componenti della band hanno risposto ‘Yes”. E poi delle frasi cucite addosso a ciascun elemento della band romana, secondo le sue caratteristiche. Nel finale, l’officiante ha invocato ‘Apollo, il Dio della musica’ per confermare l’unione tra gli artisti. Bacio finale tra tutti e quattro, e l’immancabile torta.