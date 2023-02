Manovra, inizia discussione all’Ars, Falcone: “Rifinita al centesimo”. De Luca: “Pronti per maratona”

Al via all'Ars la discussione sulla Manovra Finanziaria della Sicilia. Falcone: "Vogliamo concludere lavoro in tempi brevi".

Il Governo Schifani lavora alla prossima Manovra Finanziaria e alla sua approvazione in tempi brevi. Fino a serata inoltrata l’ufficio della Ragioneria della Regione Siciliana ha proseguito nel lavoro di “rifinitura” del testo del disegno di legge, così come rimarcato dall’assessore all’Economia Marco Falcone.

“Faremo così pure nei prossimi giorni per concludere nei tempi prestabiliti questa sessione di Bilancio”, assicura Falcone in un post pubblicato nelle scorse ore sulla propria pagina Facebook.

“In una Regione privata di personale e risorse, dopo anni di tagli e stasi, non manca la spinta generosa di ciascuno di noi. Dalla parte della Sicilia“, ha aggiunto ulteriormente il braccio destro all’Economia di Schifani.

Legge di Stabilità, oggi la discussione

Il documento definitivo della Legge di Stabilità verrà valutato oggi, a partire dalle ore 12, a Palazzo d’Orleans, per essere sottoposto all’esame dell’Aula palermitana.

L’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, si aspetta “una Finanziaria che va incontro alle esigenze delle imprese, noi ci abbiamo lavorato e ci stiamo lavorando. Abbiamo superato l’ostacolo del disavanzo, quegli 800 milioni di euro, e dobbiamo ringraziare il governo nazionale per aver permesso alla Sicilia di spalmare quei debiti in 10 anni perché altrimenti ci saremmo trovati in una situazione precaria dal punto di vista economico-finanziario.

“Vediamo adesso cosa succede: quando le finanziarie arrivano in Aula e il parlamento che decide. Io mi auguro che questa sinergia fra Governo e parlamento possa portare cose buone per la Sicilia e i siciliani”, ha aggiunto ulteriormente Tamajo.

Legge di Stabilità, De Luca: “Pronti a dibattito”

Sull’imminente esame della Legge di Stabilità in Aula ha parlato nelle scorse ore anche Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e Sud Chiama Nord. “Il testo definitivo della Legge di Stabilità sta per arrivare e oggi pomeriggio inizieremo la nostra maratona in aula“, ha scritto l’ex sindaco di Messina su Facebook.

De Luca ha voluto sottolineare che “è prevalsa la linea di non stralciare le parti del testo che potevano apparire estranee alla materia tipica della Legge di Stabilità e durante il dibattito in Parlamento cercheremo di integrare la legge con alcune tematiche molto care a Sud chiama Nord e Sicilia Vera”.

Fonte foto: Facebook – Marco Falcone