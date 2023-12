Manovra e Ponte, De Luca: “Schifani venga all’Ars, Aula rischia di diventare un Vietnam”

Cateno De Luca continua a lanciare invettive contro il governatore siciliano: "Venga in Parlamento, no a prove muscolari".

Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, continua a pungolare il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, sui temi della Manovra siciliana da approvare all’Ars e dei finanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina.

“Perché insistere con le prove muscolari?”, scrive De Luca in un post pubblicato sui social nella serata di martedì 19 dicembre.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

De Luca: “Riferire su truffa a siciliani”

“Renato Schifani – aggiunge – deve venire immediatamente in Parlamento a riferire sulla truffa consumata a danno dei siciliani con la rapina di ben 2,3 miliardi di euro sottratti per le scuole, le strade, le ferrovie, i fiumi, le coste, le condotte idriche, gli invasi, per darli a Salvini per finanziare il Ponte sullo stretto di Messina”.

“Le prove muscolari e le mistificazioni della maggioranza per approvare la legge di stabilità in un clima omertoso trasformerà il Parlamento Siciliano in un Vietnam che causerà l’esercizio provvisorio con lo slittamento a fine gennaio 2024 del voto finale sul bilancio e legge di stabilità”, conclude Cateno De Luca.

Secondo le previsioni del governatore isolano e dell’intero Governo regionale, la Manovra dovrebbe essere approvata entro la fine dell’anno. Tuttavia, le recenti tensioni maturate tra maggioranza e opposizione rischiano di allungare ulteriormente i lavori in Aula. Sullo sfondo vi è lo spettro dell’esercizio provvisorio.