Manovra Sicilia, Schifani: “Segno di cambiamento, fiducioso su spalma debiti”

Il governatore della Regione Siciliana attende adesso da Roma l'aiuto necessario per potere spalmare i debiti dell'Ente.

“Abbiamo voluto dare il segno di un cambiamento. È una finanziaria che va al centro dei problemi della nostra terra”.

Ne è convinto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione del primo treno Blues Trenitalia per la Sicilia che è avvenuta alla stazione centrale di Palermo.

Nella giornata di ieri la Giunta regionale ha approvato la Manovra finanziaria 2023. Adesso il testo dovrà essere sottoposto al voto dell’Ars entro la fine dell’anno per scongiurare l’ipotesi dell’esercizio provvisorio.

“Poche discussioni, fatti concreti”

“Avremo tempo per affrontare tutte le altre emergenze ma il percorso è iniziato, seppure con grande difficoltà. C’è la volontà di guardare all’essenzialità dei problemi: poche discussioni, fatti concreti”, ha aggiunto.

“Siamo in attesa da un minuto all’altro che arrivi la famosa norma ‘spalma debiti’ che ci metterebbe in sicurezza. Io sono estremamente fiducioso”, ha concluso Renato Schifani, parlando della richiesta avanzata recentemente dalla Regione al Governo centrale per riuscire a dilazionare i debiti regionali in più anni.