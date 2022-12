Regione, Schifani: “Manovra approvata in Giunta, sgravi e fondi a Comuni”, ora palla all’Ars

Il governatore Schifani si augura adesso che l'Ars possa dare il definitivo via libera per la Manovra finanziaria: "Aula sarà sovrana".

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato l’approvazione della Manovra finanziaria da parte della Giunta.

Adesso l’obiettivo di Palazzo d’Orléans è quella di riuscire a portare il testo all’Ars e di sottoporlo al giudizio dell’Aula entro la fine dell’anno per scongiurare l’ipotesi dell’esercizio provvisorio.

Schifani: “Ora dovrà decidere l’Assemblea”

“Ci sarà un tentativo per riuscire ad approvare la Manovra finanziaria entro l’anno, poi naturalmente sarà l’Assemblea, che è sovrana, a decidere“, ha commentato il governatore parlando con i cronisti stasera a margine della cerimonia di accensione di un albero d’ulivo in piazza Parlamento.

“Certo il desiderio del Governo c’è, mai violare le tempistiche e mai andare in contrapposizione con l’aula. Noi stiamo facendo una manovra asciutta e stretta, non è un assalto alla diligenza per cui la poniamo nella logica collaborativa con le opposizioni”, ha aggiunto.

Manovra, le misure previste

Nel ddl, composto da una decina di articoli, viene prevista anche l’assegnazione di risorse per mettere in sicurezza l’Arpa, così come richiesto dalla Corte dei Conti, l’appostamento di quasi 250 milioni di euro per il settore della forestazione.

E ancora, la proroga del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze armate e dell’ordine, ma anche per gli insegnanti e il personale sanitario.

Previsto inoltre l’aumento fino a 36 ore per il personale Asu in servizio al dipartimento dei Beni culturali: una norma che mira ad assicurare l’apertura al pubblico dei siti museali e archeologici durante tutto l’anno. Sgravi fino a 30mila euro per chi assume dipendenti a tempo indeterminato.

“Mi auguro responsabilità”

“Mi sono battuto perché contenesse primi segnali concreti, stiamo facendo di tutto per una svolta concreta a sostegno dei siciliani”, ha aggiunto.

“Mi auguro – ha concluso Schifani che l’Ars possa responsabilmente rispondere a questa esigenza di approvarla, quanto meno per dotare la Regione di uno strumento finanziario nei termini, poi è tutta una questione di condivisione o meno”.

“La manovra approvata oggi – aggiunge l’assessore all’Economia, Marco Falcone – da un lato garantisce l’equilibrio finanziario e i servizi essenziali, dall’altro utilizza la leva pubblica per fare spesa efficiente e creare condizioni di sviluppo nella nostra Isola, così come da programma del presidente Schifani”.