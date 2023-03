“Mare fuori”, quarta stagione in programma: a maggio inizieranno le riprese

Lo rivela Maddalena Stornaiuolo, l'attrice partenopea che nella serie Tv interpreta una delle guardie carcerarie

E’ una notizia che i fans della serie attendevano con trepidazione. A dare l’annuncio che sono ormai prossime le riprese della quarta stagione di “Mare Fuori”, a LaPresse, è Maddalena Stornaiuolo, attrice e regista che, nella serie tv in onda su Rai2 e visibile su RaiPlay ‘Mare Fuori 3’, interpreta una delle guardie carcerarie della sezione femminile dell’Ipm di Napoli. “Il successo di Mare Fuori è dovuto a molti fattori ma soprattutto al fatto che si rende umano il personaggio. Spesso viene associato a Gomorra – continua la Stornaiuolo -, entrambi prodotti fantastici ma diversi. Penso che in Mare Fuori non ci sia soltanto il fascino del male ma anche una umanizzazione rispetto al personaggio. Il mare che si vede fuori, quello di cui si parla nel titolo e che i ragazzi guardano da dietro le sbarre, rappresenta questo: la fragilità, l’umanità, la speranza”.