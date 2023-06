Marsala, auto contro moto: brutto incidente in piazza, grave un uomo

Il centauro è stato trasportato in un ospedale palermitano

Brutto incidente, l’ennesimo, sulle strade marsalesi. Teatro del sinistro dello scontro tra un’auto e una moto piazza è del Popolo. L’impatto è stato talmente forte che, un 64enne si trova ricoverato, in gravi condizioni – è in prognosi riservata – in un ospedale palermitano, a causa del trauma cranico riportato.

La dinamica

secondo una prima ricostruzione un Suv, guidato da un giovane marsalese, si trovava parcheggiato in piazza quando, una volta immesso nella circolazione in direzione porta Garibaldi, ha incrociato una moto. A quel punto, il centauro, nel tentaitvo di evitare l’impatto è finito rovinosamente a terra. L’uomo non indossava il casco. A rilevare l’incidente una pattuglia della polizia municipale di Marsala.