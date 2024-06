Marsala, lavori per riavvicinare il mare alla città

Molteplici i cantieri in corso. Con un importo di 15 milioni di euro, hanno preso il via i primi interventi sul Waterfront 2 per solarium e aree attrezzate. Avviata anche la messa in sicurezza del lungomare Boeo

MARSALA – Per la città è il tempo di aprire cantieri di riqualificazione e rigenerazione urbana che puntino a ridare centralità al mare nella valorizzazione del territorio.

Sono stati, di recente, avviati i lavori dei messa in sicurezza del tratto antistante il Museo di Baglio Anselmi, con l’obiettivo prioritario di proteggere quel tratto costiero dall’erosione causata dal moto ondoso che, tra l’altro, rischia di compromettere la sede stradale. Si procederà, quindi, ad opere di consolidamento fin dalle fondamenta del muro del Lungomare Boeo.

Marsala, un piano di lavori da 15 milioni di euro su più fronti

Secondo il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, questo è: “Ancora un cantiere che si apre per realizzare opere di fondamentale importanza per Marsala, il decoro urbano e l’accoglienza turistica”. In effetti, proprio nei giorni scorsi, il Comune ha dato notizia di un piano di lavori da 15 milioni di euro su più fronti, con l’obiettivo di riavvicinare Marsala al mare.

Hanno, infatti, preso il via anche i lavori del Waterfront 2 per realizzare aree attrezzate, solarium, parchi urbani in riva al mare, passeggiate. L’obiettivo progettuale è quello di creare anche a Marsala le prime “spiagge” di città, lungo la fascia costiera che dal porticciolo turistico che giunge fino al molo prospiciente l’antica Villa Ingham, per un totale di circa 1,2 chilometri. I lavori dovranno essere completati in un anno e mezzo.

Al centro il rapporto della città con il mare

“I lavori sono frutto di una visione che rimette al centro il rapporto della città con il mare – ha commentato il primo cittadino – e che, nei prossimi mesi, vedrà la riqualificazione del tratto di costa che comprende l’area antistante la Florio – Waterfront 1 e 2 e la zona limitrofa al Monumento ai Mille e l’area del Parco della Salinella, Un investimento di quasi 15 milioni di euro che influenzeranno lo sviluppo futuro della nostra città”.

Intanto, per l’apertura del cantiere per il lungomare Boeo, si registra un investimento di poco superiore a 700 mila euro, con interventi – su progetto dell’ingegnere Rocco Ingianni – che saranno realizzati dall’impresa Damiga di Alcamo.

“Sono opere di fondamentale importanza – ha sottolineato Grillo – per la sicurezza del litorale che rendono ancora più accogliente quell’ingresso turistico alla città grazie al tocco di colore delle nuove fioriere e delle piante che le abbelliranno. A questi interventi si collegano anche i lavori che riguarderanno anche la sistemazione del sito Capo Boeo”.

Il riferimento è ai lavori che, successivamente, saranno effettuati sul tratto costiero che delimita parte delle cosiddette “due rocche”. Un tratto soggetto ad eventi franosi che sarà messo in sicurezza per la tranquillità di chi ama passeggiarvi o fare un bagno in quel roccioso e storico luogo di balneazione.

All’apertura del cantiere del lungomare Boeo, con i lavori di messa in sicurezza che dovrebbero essere completati entro il prossimo novembre, erano presenti anche il vicesindaco Giacomo Tumbarello e l’assessore Salvatore Agate, nonché i tecnici comunali e i responsabili dell’impresa.