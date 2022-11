Marsala, l’ospedale Borsellino “riavrà” il reparto ortopedia

Importante incontro nella sede dell’Asp di Trapani fra il Commissario Straordinario, Vincenzo Spera, e il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Prossimo vertice il 22 dicembre per parlare di Pnrr

MARSALA (TP) – Importante e fattivo incontro nella sede dell’Asp di Trapani fra il Commissario Straordinario, Vincenzo Spera, e il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

“Desidero ringraziare il Commissario Spera per la cordialità con cui si è svolto l’odierno incontro – sottolinea il primo cittadino marsalese. Nel corso dell’incontro abbiamo discusso di diverse tematiche e le notizie che mi sono state fornite sono confortanti. Cosa estremamente positiva è che il reparto di Ortopedia a breve rientrerà al “Paolo Borsellino” da dove era stato trasferito per far spazio ai reparti covid. Ma cosà ancor più importante e che esso verrà potenziato con due nuovi medici, vincitori di concorso. Ancora, con il rientro già avvenuto dell’Urologia o di quello ormai prossimo dell’Ortopedia e con l’assunzione all’Asp di Trapani di 32 chirurghi e 18 anestesisti, dovrebbe gradualmente entrare a pieno regime l’attività delle sale operatorie. Tutto questo di fatto dovrebbe consistentemente ridurre la mobilità passiva ovvero i trasferimenti dei nostri ammalati verso altri centri con i problemi logistici ed economici che ne conseguono”.

Ma il ritorno all’ottimale funzionalità dell’Ospedale di contrada Cardilla non è stato il solo punto su cui si è discusso.

“Sono soddisfatto perché con il Commissario Spera – prosegue il Sindaco di Marsala – abbiamo confermato la comune volontà di dar seguito ai corsi universitari con l’utilizzo del Campus Biomedico ideato e creato proprio per questo. E ciò anche grazie alla disponibilità del Rettore dell’Università di Palermo a stabilire un’accordo di collaborazione con la stessa Asp”.

Attenzione anche dedicata alle potenzialità del Pnrr.

“Il prossimo 22 dicembre avremo un incontro a Marsala per discutere di un’adeguata programmazione fra Comune e Asp con i fondi a valere sul Pnrr – conclude l’on. Grillo. Gli investimenti previsti anche per Marsala relativi agli ospedali di comunità dovranno, per quanto possibile, armonizzarsi con la programmazione socio sanitaria del Comune anche alla luce del buon lavoro che sta portando avanti il nostro assessore del ramo, Valentina Piraino”.

Una riunione di lavoro proficua che promette abbastanza per il nostro territorio dopo che per oltre due anni l’ospedale è stato dedicato quasi esclusivamente alla cura degli ammalati di Covid.