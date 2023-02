Pistola “trovata” in mezzo alla spazzatura e tenuta in casa, uomo finisce ai domiciliari

Scatta l'arresto per l'uomo, che avrebbe rivelato ai carabinieri di aver trovato l'arma da fuoco vicino a un cumulo di rifiuti.

I carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato un 48enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione: diceva di aver “trovato” una pistola nella spazzatura.

Ecco il resoconto dell’operazione.

Mascalucia, pistola “trovata” nella spazzatura. Un arresto

I militari, attraverso una proficua attività info investigativa, avevano appreso che l’uomo potesse detenere un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione. Immediata è stata la perquisizione in casa dell’uomo in via Polveriera.

Quest’ultimo, su richiesta dei carabinieri per cercare di limitare i “danni”, li ha condotti in una stanza dell’abitazione e, prelevandola da un mobile, ha loro consegnato una custodia contenente una pistola marca Browning cal. 6,35 con matricola abrasa e 15 cartucce delle quali 6 inserite nel caricatore, aggiungendo d’averla trovata vicino un cumulo di rifiuti.

L’arma sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina per le opportune indagini di laboratorio e, soprattutto, per verificarne l’utilizzo in episodi delittuosi. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto disponendone la sottoposizione ai domiciliari.