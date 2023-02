Maltempo in Sicilia, allarme Coldiretti “Aziende isolate e strade impercorribili”

E' soprattutto nel Ragusano che le aziende agricole fanno i conti con l'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia

Coldiretti sta monitorando la situazione in tutte la Sicilia dove, evidenzia, “i danni alle strutture e alle produzioni aumentano di ora in ora”. Nel ragusano si fa i conti con i danni alle serre, si temono le esondazioni dei torrenti e nel catanese è impossibile sia raccogliere che inviare gli agrumi. Ad aggravare la situazione nella provincia etnea è la mancanza di corrente elettrica. Ad Acate, contrada Bidini, è esondato il fiume Dirillo e nelle zone montane la neve sta provocando danni alle stalle.

Vento, pioggia e temperatura in picchiata stanno provocando disagi agli agricoltori. Lo afferma Coldiretti Sicilia che continua a monitorare la situazione soprattutto nel catanese dove le segnalazioni riguardano l’impossibilità di raggiungere le aziende proprio a causa del forte vento e della pioggia. Il maltempo, così come previsto – sottolinea Coldiretti Sicilia – preoccupa soprattutto dopo un inizio inverno con caldo e fioriture anticipate. In alcune zone montane nevica debolmente e quindi gli eventuali danni si potranno vedere solo tra qualche giorno mentre inquieta il vento per le serre. La preoccupazione riguarda anche il maggiore costo per il riscaldamento – conclude Coldiretti Sicilia – per mantenere integre le produzioni di ortaggi e fiori ed evitare così danni.