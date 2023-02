Sicilia travolta dal maltempo: neve, nubifragi, forte vento, scuole chiuse e voli cancellati

Nelle ultime ore numerosi i disagi che si stanno registrando a causa delle pessime condizioni meteo che stanno caratterizzando in particolare la zona orientale dell'Isola

Sicilia fortemente condizionata dal maltempo con nubifragi, forte vento, mareggiate, abbondanti nevicate. Nelle ultime ore sono numerosi i disagi che si stanno registrando a causa delle pessime condizioni meteo che stanno caratterizzando in particolare la zona orientale dell’Isola. Scuole chiuse in molti Comuni.

Catania, forte vento e voli dirottati

Il vento, di forte intensità, sta creando notevoli disagi nel territorio di Catania. La pioggia, incessante, ha impegnato i vigili del fuoco che, dalla serata di ieri sono stati chiamati ad intervenire in oltre 40 chiamate di soccorso. Le richieste per danni causati dall’acqua, alberi e pali delle luce pericolanti e dissesti statici e cittadini bloccati all’interno delle auto. Sul fronte dei trasporti il vento ha interrotto nella notte l’operatività dell’aeroporto internazionale “Bellini”. Numerosi infatti i voli dirottati e cancellati oltre ritardi prolungati. Dal ‘tabellone on line’ di arrivi e partenze sul sito dello scalo non risultano decolli dopo la mezzanotte, mentre uno solo, al momento, è quello atterrato: l’Istanbul-Catania con 15 minuti circa di ritardo rispetto all’orario previsto. Scuole chiuse anche oggi a Catania ma le condizioni meteo dovrebbero migliorare dalle prossime ore. Impraticabili le due strade provinciali che consentono di accedere al centro abitato di Grammichele. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti in aiuto di diverse persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni, ubicate nei territori rurali del Comune di Pedara, sul versante sud dell’Etna.

Nubifragi a Ragusa, crolla antica Fornace Penna a Sampieri

Situazione analoga se non peggio a Ragusa e provincia. Molte le zone colpite da forte pioggia, anche a carattere di nubifragio, accompagnata da fortissime raffiche di vento. La conseguenza, anche in queste zone, ha portato alla caduta di alberi e molti scantinati allagati. Le forti mareggiate hanno determinato anche il crollo dell’antica Fornace Penna di Sampieri. Viabilità difficile a Modica e provincia con strade trasformate in fiumi. Sotto controllo il torrente Fiumara sulla Modica-Scicli.

Palermo, crolla grosso albero sulla strada

Disagi e danni a Palermo a causa del maltempo. In viale Piemonte un grosso albero è caduto sulla carreggiata provocando problemi alla circolazione che è bloccata. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Incessante la pioggia sul capoluogo siciiiano con raffiche di vento. Gran lavoro anche a Palermo per i vigili del fuoco con decine di chiamate di intervento per alberi caduti e cartelloni strappati dal vento. piove ininterrottamente da ieri mattina e, nella notte, alla pioggia si sono aggiunte forti raffiche di vento. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per alberi caduti, cartelloni pubblicitari divelti. A causa delle forti raffiche di vento il Parco Uditore è rimasto chiuso per ragioni preventive di sicurezza.

Siracusa, strade impraticabili e ponti sommersi dall’acqua

A Siracusa paura per alcune famiglie, costrette a lasciare le proprie abitazioni di Pantanelli a causa dell’onda di piena del fiume Anapo. Numerose le strade rese impraticabili a causa della forte pioggia: chiuso al traffico il ponte Capocorso, sommerso dall’acqua, così come la Strada Laganelli. Sul posto stanno intervendo i vigili del fuoco e la polizia municipale.