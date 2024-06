Chi sono gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta? La lista dei nomi

Le nozze della conduttrice e del calciatore si terranno nella splendida cornice delle Isole Eolie.

Il conto alla rovescia per il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius è ufficialmente partito. Le nozze verranno celebrate oggi, sabato 22 giugno, alle Isole Eolie, in Sicilia. Il rito religioso verrà celebrato in una piccola chiesetta di Lipari mentre il ricevimento si terrà in serata sull’isola di Vulcano. La location scelta è il lussuoso hotel Therasia Resort Sea & Spa. Sono circa centocinquanta gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta, tra i quali compaiono anche i nomi di Chiara Ferragni ed Elodie.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta

Nella lista degli invitati al matrimonio di Diletta Leotta compaiono, ovviamente, diversi nomi vip. Tra i primi ad arrivare sull’isola di Vulcano c’è Chiara Ferragni. Nelle Instagram stories, infatti, si mostra prima a bordo di un aereo e poi scrive di trovarsi “nella mia amata Sicilia”. La Ferragni, infatti, nel 2018 sposò Fedez proprio a Noto.

Presenti come invitati al matrimonio di Diletta Leotta anche Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello. E ancora Rossella Fiamingo con il fidanzato Gregorio Paltrinieri e Francesca Mugger, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Elisabetta Canalis sarà presente insieme al suo compagno Georgian Cimpeanu. Eleonora Berlusconi, quarta figlia dell’ex Presidente del Consiglio, sarà testimone di nozze. La cantante Elodie sarà, invece la damigella della sposa, anche se non è ancora noto se l’artista si esibirà in una performance in onore degli sposi.

In queste ore, dunque, si attende l’arrivo degli invitati al matrimonio di Diletta Leotta: la conduttrice DAZN e il marito, infatti, sono molto legati alla Sicilia. In primis perché è la terra d’origine di Diletta e poi perché il resort dove si terrà il ricevimento era stato definito da Diletta stessa “il posto del cuore”.

Fonte foto: Instagram – dilettaleotta