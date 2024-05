E’ guerra tra Fedez e Chiara Ferragni: lui la cita nella canzone, lei lo sfotte sui social

Non sembrano esserci margini di riappacificazione tra Fedez e Chiara Ferragni: volano gli insulti tra canzoni e post sui social

E’ guerra totale tra Chiara Ferragni e Fedez. L’amore tra i due è ormai definitivamente tramontato, come dimostrano le frecciate a distanza che gli ex coniugi “Ferragnez” si stanno lanciando l’uno contro l’altra. Il rapper, infatti, allude al loro amore finito male nell’ultimo brano e l’influencer risponde potsando accanto alla statua di Napoleone e rispondendo con i cuori a chi parla male del suo ex marito.: il dissing, insomma, è servito.

La canzone di Fedez

Le parole che alludono alla sua ex moglie nel brano Sexy Shop con Emis Killa non sono di certo tenere. “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” canta Federico, e non è difficile cogliere i riferimenti al matrimonio con l’influencer, “una storia infinita che poi è finita”.

La risposta di Chiara Ferragni con il riferimento a Marracash

La replica di Chiara Ferragni non si è fatta di certo attendere. L’influencer, infatti, ha posato, ridendo, accanto alla statua di Napoleone e ai follower più attenti non sfugge il riferimento. Nel 2017 MarraCash definì Fedez “un nano con la sindrome di Napoleone” ed evidentemente il commento, che all’epoca divenne virale, è rimasto scolpito anche nella mente di Chiara. Lei si è spinta anche oltre, fotografandosi con la faccia disgustata e rispondendo con cuori social a commenti come: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”, “Il mio ex ha un’altra bambina da portare all’asilo”, “Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova”, “Tu semplicemente ti sei salvata”.

