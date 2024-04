Fedez-Chiara Ferragni, rottura completa: i due non si seguono più sui social

Gli ormai ex Ferragnez hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui propri profili social: la crisi è ormai definitiva

E’ sempre più rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Gli ex “Ferragnez“, infatti, hanno smesso di seguirsi via social. Una mossa, vista la crisi in atto, per certi versi ovvia e per altri marginale, ma per una coppia che ha fatto della comunicazione social il suo core business il fatto è in realtà molto significativo. La rottura (secondo alcuni addirittura con blocco reciproco) dei due principali attori della separazione dell’anno è l’ultimo atto di un “lotta social” che già ai primi di marzo aveva visto i primi follow cadere, quando Fedez aveva smesso di seguire le sorelle di Chiara e viceversa.

Fedez aveva già smesso di seguire le sorelle Ferragni

In mancanza di certezze è ovviamente ampio lo spazio riservato a ipotesi e illazioni. Alcune fonti parlano di un fastidio di Fedez verso alcune persone seguite da Chiara, un fastidio tale da portare a bloccarla, ricevendo in campio analogo trattamento. D’altro canto era apparso anche abbastanza strano che Fedez avesse smesso di seguire le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, marcando una netta cesura con la famiglia Ferragni (peraltro ricambiato da analogo trattamento), mentre con Chiara i canali comunicativi social rimanessero inalterati.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI