Matteo Messina Denaro, l’arrivo del boss alla clinica “La Maddalena” – VIDEO

Le immagini video diffuse dai carabinieri che testimoniano l'arrivo di Matteo Messina Denaro alla clinica oncologica prima del suo arresto.

Mascherina FP2 nera, borsone scuro e montone griffato. Si è presentato così alla clinica “La Maddalena” di Palermo Matteo Messina Denaro, il boss mafioso arrestato ieri dai carabinieri dopo 30 anni di latitanza.

Il superlatitante di Castelvetrano è giunto da solo nella struttura sanitaria lunedì mattina, così come testimoniato dalle immagini diffuse in queste ore dai militari. Matteo Messina Denaro si era recato nella clinica palermitana dove si trovava in cura per sottoporsi a un nuovo ciclo di chemio.

Poco prima il boss era stato accompagnato da un fiancheggiatore, il coltivatore di olive Giovanni Luppino, anch’egli arrestato in occasione del blitz compiuto ieri dai Ros e attualmente sotto indagine.

Matteo Messina Denaro, il trasferimento in carcere

Il boss di Castelvetrano, dopo il suo arrestato, è stato inizialmente portato all’interno della caserma San Lorenzo a Palermo. Nelle ore successive è stato trasferito all’Aquila, in Abruzzo, per essere rinchiuso nelle celle del locale carcere di massima sicurezza.

Qui è assistito dai medici dell’Asl operanti nella struttura carceraria. Le sue condizioni di salute sarebbe comunque compatibili con la detenzione.

Stamattina, intanto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto che lo destina al 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”.